Gérard Depardieu weer vrij na verhoor over beschuldigingen seksueel misbruik

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"Gérard Depardieu is in Frankrijk een superster. In de filmwereld geldt hij als een icoon. Hij kreeg landelijke bekendheid in de jaren 70 en speelde als een van de weinige Franse acteurs en actrices ook in buitenlandse films. Tegelijkertijd bouwde hij een reputatie op als 'enfant terrible', vanwege bijvoorbeeld zijn drankgebruik, zijn klachten over hoge belastingdruk in Frankrijk en het feit dat hij het Russisch staatsburgerschap aannam.

Pas de afgelopen jaren kwamen verhalen naar buiten over seksueel wangedrag van Depardieu. Vrouwen, onder wie actrices en medewerksters op filmsets, deden in de media hun verhaal en dienden aanklachten in wegens seksueel geweld en verkrachting. Dat had mede te maken met de #metoo-discussie en met de status van Depardieu. Niemand durfde het tot die tijd op te nemen tegen de superster. Actrices die hun verhaal deden, kregen te horen: 'Wen er maar aan, zo doet Depardieu nou eenmaal.'

Zelfs president Macron nam het eind vorig jaar op voor de acteur, nadat al meer dan tien vrouwen en actrices aan de bel hadden getrokken. 'Ik ben een groot bewonderaar van Depardieu. Hij is een geweldig acteur, hij heeft Frankrijk internationaal op de kaart gezet. We zouden trots op hem moeten zijn', zei Macron op televisie."