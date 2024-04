Franse steracteur Depardieu gearresteerd op beschuldiging van seksueel misbruik

De Franse acteur Gérard Depardieu (75) is in Parijs gearresteerd. Directe aanleiding voor de arrestatie zijn de verklaringen van twee vrouwen. Die beschuldigen Depardieu van aanranding tijdens filmopnames.

Een van de vrouwen, een destijds 24-jarige productieassistent, zegt in 2014 te zijn aangerand op de set van Le magicien et les siamois. Eerder sprak ze in interviews over ongepaste opmerkingen die Depardieu toen had gemaakt.

De andere vrouw werkte in 2021 als decorontwerper bij de opnames van Les volets verts. Depardieu zou haar daar hebben aangerand en hebben gezegd dat hij zijn "grote parasol" in haar zou steken. Ze zegt dat hij haar toen zo stevig tussen zijn benen klemde, dat een collega tussenbeide moest komen.

Zeker zestien klachten

Het zijn niet de enige klachten tegen Depardieu: in totaal beschuldigen zeker zestien vrouwen hem van grensoverschrijdend gedrag. Hij wordt beschuldigd van het maken van grove opmerkingen, aanranding en ook verkrachting.

In 2018 klaagde een jonge actrice hem al aan voor verkrachting in zijn woning in Parijs. Die zaak liep dood wegens gebrek aan bewijs, maar justitie doet sinds 2020 opnieuw onderzoek naar de beschuldigingen. Eind vorig jaar kwam Depardieu opnieuw in opspraak door een documentaire van de publieke omroep France 2. Daarin werden beelden uit 2018 getoond waarin de acteur opmerkingen maakt over vrouwen en hun geslachtsorgaan.

De acteur heeft de aantijgingen altijd met klem tegengesproken. Zo schreef hij vorig jaar in een ingezonden brief in Le Figaro dat hij nog nooit een vrouw heeft misbruikt. Afgelopen december nam een groep van zestig prominenten uit de Franse cultuursector het in een brief aan dezelfde krant op voor Depardieu. Ze noemden de aantijgingen tegen de steracteur een "lynchpartij" en spraken van "een stortvloed van haat, zonder nuance".