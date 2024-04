Jackson sprint naar zege in Vuelta na chaotische finale, Vas nieuwe leider

Op die Puerto de L'Oronet nam Visma-Lease a Bike, de ploeg van Marianne Vos, het heft in handen. Die ploeg was van plan om de concurrentes van Vos niet mee te nemen naar de finishplaats, waar naar ieders verwachting zou worden gesprint om de dagzege.

Kool gelost, Vos onderuit

De gele Visma-ploeg reed hard door op kop, rekende een groepje van zes vluchters in en wist Charlotte Kool te lossen. De snelle vrouw van dsm-firmenich-PostNL kon het tempo niet volgen. Kool werd op flinke achterstand gereden en kwam in een groepje terecht met landgenote Ellen van Dijk.

Van Dijk stond na haar val in de ploegentijdrit 'gewoon' aan de start in Buñol. Bij de 37-jarige renster werden zondagavond geen breuken vastgesteld in het ziekenhuis. Gebutst, geschaafd en met hechtingen in haar gezicht reed Van Dijk verder, vooral in dienst van Realini.