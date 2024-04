Feyenoord moet in laatste thuiswedstrijd vier vakken dichthouden

Feyenoord moet tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, op 19 mei tegen Excelsior, vier vakken gesloten houden.

Die straf heeft de aanklager betaald voetbal aan de club opgelegd naar aanleiding van het vuurwerk dat supporters afstaken tijdens de halve finale van de KNVB-beker tegen FC Groningen.

Naast het dichthouden van de vakken X, R, S en T moet Feyenoord een geldboete betalen van 15.000 euro. Het duel met Excelsior in De Kuip is hoogstwaarschijnlijk de afscheidswedstrijd van trainer Arne Slot, die op het punt staat naar Liverpool te vertrekken.

"Bij het bepalen van de straf is rekening gehouden met de omvang van het vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen, de gevaarzetting die daarmee is verbonden en de omstandigheid dat er sprake is van recidive op deze vakken", aldus de aanklager betaald voetbal.

Kaarten geblokkeerd

Feyenoord had al een voorwaardelijke straf opgelegd gekregen naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk door supporters tijdens de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht, eind december.

De kaarten van de supporters op de vakken X, R, S en T voor de wedstrijd tegen Excelsior zijn geblokkeerd. Het is de betreffende seizoenkaarthouders ook niet toegestaan om het stadion op een andere plek te betreden.