Zo snel als de flitsbezorgers kwamen, zo snel knijpen ze in de remmen

Aan goede verkooppraatjes ontbrak het de razendsnel opkomende flitsbezorgers drie jaar terug niet. "Wij verkopen tijd, zodat klanten meer tijd hebben voor dingen die ze leuk vinden", zo introduceerde Getir zich in Nederland. Vandaag kondigde het bedrijf zijn vertrek aan.

Meer tijd voor leuke dingen, dat klonk jonge stedelingen als muziek in de oren. Wie gaat er nog naar de winkel als je binnen 10 minuten een sixpack bier, bak ijs of tube tandpasta thuis kunt krijgen?

Supermarkten schrokken van de komst van liefst vier flitsbezorgers: Flink, Gorillas, Zapp en Getir. Om de boot niet te missen stak Jumbo twee jaar terug geld in Gorillas. "Natuurlijk zie ik liever dat klanten naar de supermarkt komen", zei financieel directeur Ton van Veen. "Maar we gaan erin mee, omdat de klant dat nu eenmaal wil."

Weg interesse

Maar daarin bleek Jumbo zich te vergissen. Want nog los van de overlast van dichtgeplakte magazijnen, zogenoemde darkstores, en snelle fietsers in het verkeer, verloren de eerste gebruikers vrij snel hun interesse in flitsbezorging. Na het afdruipen van het Britse Zapp in 2022, deed het Duitse Gorillas de Nederlandse bezorging nog geen jaar na de Jumbo-investering over aan Getir.

Daarmee kwam ook Jumbo terug van de verwachte populariteit van flitsbezorging. "De wensen van de klant staan bij Jumbo altijd centraal", herhaalde de tot directeur gepromoveerde Van Veen. En die bleek toch liever naar de winkel te gaan, zag hij.

De groep die snel een boodschapje aan de deur handig vond, bleek snel af te haken als er ook een prijskaartje aan hing. "Ik vroeg eens aan studenten wie er iets had besteld bij een flitsbezorger", zegt platformdeskundige Martijn Arets. "Hierop ging 90 procent van de handen omhoog. Maar dat gold niet op de vraag wie er ook echt voor had betaald. Studenten deelden allemaal kortingscodes om het gratis te houden. Niet echt een duurzaam businessmodel."

Belofte

Ook winkeldeskundige Kitty Koelemeijer geeft inmiddels weinig meer voor de kansen van flitsbezorging. Dat komt volgens haar vooral doordat er voor veel consumenten altijd wel een supermarkt in de buurt is.

"Ik vraag mij af of je dan genoeg vraag overhoudt voor een groep voor wie flitsbezorging interessant is. In de grote steden is wel een vraag naar dit soort diensten, maar tegenwoordig letten consumenten meer op de kosten."

Wat hadden flitsbezorgers over voor jouw eerste bestelling? NOSop3 zocht het eens uit. Plaats een bestelling bij de fictieve NOSop3-bezorgdienst Flitser en zie wat het kost én opleverde: