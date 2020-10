Mogelijk effect van vitamine D op coronavirus, verkoop stijgt

Je krijgt het binnen via de zon, uit voedsel of uit een potje: vitamine D. Volgens experts vergroot het mogelijk de weerstand tegen het coronavirus, maar onomstotelijk bewijs is er nog niet. Een paar vragen over vitamine D.

Helpt het slikken van vitamine D om weerstand te bieden tegen het coronavirus?

"Wat we weten over de werking van vitamine D is voornamelijk afkomstig uit oude onderzoeken", zegt longarts Leon van den Toorn. "We wisten al dat het een positieve werking heeft op botten en spieren, maar we weten inmiddels ook dat het wat doet met je immuunsysteem. Maar het blijft lastig om te stellen dat als je een vitamine D-tekort hebt, je daarmee ook een grotere kans hebt op een ernstig ziekteverloop na een coronabesmetting. Dat kunnen we niet snoeihard stellen", aldus Van den Toorn.

Hij zegt dat experts nog te weinig weten over vitamine D en het coronavirus. "Er is een eerste aanwijzing. Dat moet in goed opgezette onderzoeken worden bewezen. Daar praten we nu over."

"Maar", voegt de longarts toe, "we kunnen wel tegen mensen in een risicogroep zeggen: slik vitamine D."

Ook het Voedingscentrum weet dat er studies zijn naar de relatie tussen vitamine D, corona en luchtweginfecties. "Maar er is nog onvoldoende onomstotelijk onderbouwing", zegt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. "Het gaat vaak om observationele studies. Dat is voor de Gezondheidsraad niet voldoende voor een positief advies. En wij nemen als Voedingscentrum die adviezen over."

In het AD zegt Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie van de Wageningen Universiteit, dat er veel aanwijzingen zijn in wetenschappelijke literatuur dat vitamine D helpt tegen corona. Het is volgens hem bewezen dat vitamine D helpt tegen luchtweginfecties, dat zou blijken uit deze studie. Hij verwijst in het AD ook naar een studie die wetenschappelijk bewijst dat vitamine D kan bijdragen aan een minder ernstig beloop van corona, al is dat wel een kleine studie.

Loopt het al storm bij drogisterijen?

De positieve berichten over vitamine D en het coronavirus leidt bij drogisterijketen Kruidvat tot hogere verkoopcijfers. "Als je het vergelijkt met vorig jaar, dan zie je ruim 15 procent meer verkoop sinds de zomer", zegt een woordvoerder. De keten zag vorige week een piek van 30 procent in de verkoop van vitamine D ten opzichte van "een normale actieweek". "Toen gold: 1 plus 1 gratis, maar de verkoop lag nog altijd 30 procent hoger. Kortom: er is zeker veel vraag."

Etos ziet eveneens een "flinke stijging", maar noemt geen percentages. Volgens het bedrijf werd vitamine D al in het voorjaar meer verkocht en zijn de verkopen nu ook hoger dan vorig jaar rond deze tijd. DA onderzoekt de verkoopcijfers nog.

Hoe krijg je vitamine D eigenlijk binnen?

In het voorjaar en zomer krijg je vitamine D binnen via de huid. Als je een donkere huid hebt, wordt er minder vitamine D opgeslagen. In de herfst en winter krijg je geen vitamine D binnen, omdat de uv-straling dan niet sterk genoeg is.

Een andere manier om vitamine D binnen te krijgen, is via voedsel. "Vooral door het eten van vette vis en in mindere mate door het eten van vlees of eieren. Ook in halvarine, margarine en bak- en braadproducten voegen we vitamine D toe", weet Groenenberg van het Voedingscentrum.

Als je gewoon gezond eet en leeft, heb je dan ook baat bij extra vitamine D?

Volgens het Voedingscentrum krijg je, als je eet volgens de Schijf van Vijf en elke dag vijftien tot dertig minuten buiten bent, in de meeste gevallen genoeg vitamine D binnen. Uitzonderingen zijn kinderen tot vier jaar, zwangere vrouwen, vrouwen van boven de 50, mannen ouder dan 70, mensen met een getinte huidskleur of mensen die zich bedekken.

Zitten er ook risico's aan het slikken van vitamine D?

"Nee, behalve als je te veel vitamine D binnenkrijgt", waarschuwt Groenenberg. "Dan kan het calcium in je bloed te hoog worden en dat slaat neer in je nieren of bloedvaten. Mogelijk kan dat problemen geven, zoals nierstenen."

Het Voedingscentrum zegt daarom: neem niet meer vitamine D in dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Dat is 10 microgram vitamine D. Behalve voor 70-plussers: hen wordt geadviseerd niet meer dan 20 microgram in te nemen.

Eerder deze week publiceerde de Consumentengids een onderzoek naar vitamine D-supplementen. Van de 58 potjes zat er in 33 meer vitamine D dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.