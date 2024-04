Nadal pas na drie uur langs Cachin, ook Medvedev met moeite door in Madrid

Rafael Nadal heeft de achtste finales van het toernooi in Madrid bereikt. Hij had ruim drie uur nodig om zich van de Argentijn Pedro Cachin te ontdoen: 6-1, 6-7 (5) ,6-3.

Nadal, die het mastertoernooi in Madrid vijf keer won en daarmee recordhouder is, trok de eerste set simpel naar zich toe. In set twee had de 37-jarige Spanjaard echter alle moeite.

Hij werd tot drie keer toe gebroken, maar brak ook drie keer terug. In de tiebreak trok hij aan het kortste eind en dus was een derde set nodig. Daarin brak Nadal direct de opslag van de Argentijnse nummer 91 van de wereldranglijst. Cachin kwam nog terug tot 2-2, maar moest zich daarna gewonnen geven.

Nadal treft nu Jiri Lehecka, de Tsjech was in twee sets klaar met Thiago Monteiro,

Medvedev langs Korda

Het ging niet zonder slag of stoot, maar ook Daniil Medvedev plaatste zich in Madrid voor de achtste finales. De als derde geplaatste Rus - en nummer vier van de weeldranglijst - klopte op het Spaanse gravel Sebastian Korda (ATP-25) in drie sets: 5-7, 7-6 (5), 6-3.