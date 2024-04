Medvedev herstelt zich bijtijds en klopt Korda in Madrid

Het ging niet zonder slag of stoot, maar Daniil Medvedev heeft zich in Madrid voor de achtste finales geplaatst. De als derde geplaatste Rus - en nummer vier van de weeldranglijst - klopte op het Spaanse gravel Sebastian Korda (ATP-25) in drie sets: 5-7, 7-6 (5), 6-3.

Korda begon voortreffelijk en profiteerde optimaal van de slordigheden die Medvedev zich permitteerde. De 23-jarige Amerikaan stond binnen de kortste keren op 3-0 en had even later twee kansen om zijn opponent op een dubbele break achterstand te zetten. Medvedev herpakte zich zoals hij zo vaak doet, hengelde zijn servicegame alsnog binnen en zag vervolgens kans de rebreak te plaatsen.

Zes setpoints

De set leek op een tiebreak af te stevenen, maar op 6-5 in zijn voordeel bracht Korda de soms weer 'ouderwets' mopperende Rus opnieuw in de problemen. Die wist een 0-40 stand nog weg te werken, evenals de volgende twee break- tevens setpoints, maar hij versloeg zich compleet op het zesde.