Arbeidsinspectie vindt boetes voor illegaal werken te laag

Boetes die werkgevers krijgen als ze werknemers uit het buitenland illegaal laten werken, zijn niet afschrikwekkend genoeg. Dat zegt de Arbeidsinspectie na onderzoek onder 24 bedrijven die de wet hebben overtreden.

Sinds 2005 krijgen werkgevers bij een eerste overtreding een boete van maximaal 8000 euro, die kan worden verhoogd bij herhaling. Dat bedrag is door de jaren heen nooit meegegroeid met de inflatie of welvaart, anders zou het nu zo'n 15.000 euro zijn. Door het lage bedrag is de boete voor negen op de tien werkgevers binnen een jaar 'terugverdiend', concluderen de onderzoekers.

1000 euro per maand salaris

De Arbeidsinspectie trof bijvoorbeeld iemand aan die 6 dagen per week en zo'n 10 uur per dag in een Aziatische keuken werkte. Hij kreeg 1000 euro per maand contant uitbetaald, plus een slaapplek en eten.

Zijn werkgever betaalde door deze constructie een salaris dat onder het minimumloon lag en droeg ook geen belastingen af. Dit leverde hem per jaar ruim 38.000 euro aan financieel voordeel op. Maar de boete die hij van de Arbeidsinspectie kreeg, was slechts 8000 euro.