Grote collectie van Eva Besnyö naar Fotomuseum Den Haag

Het Fotomuseum Den Haag heeft 341 foto's van Eva Besnyö aangekocht. Het museum heeft daarmee de grootste collectie foto's van Besnyö in Nederland en wil eind volgend jaar een uitgebreide overzichtstentoonstelling houden.

Eva Besnyö (Boedapest 1910 - Laren 2003) wordt gezien als een van de meest invloedrijke fotografen van het land. In de verzameling van het Fotomuseum is haar belangrijkste werk vertegenwoordigd. Deze foto's zijn onder haar toezicht afgedrukt.

Bekende foto's uit de collectie zijn een portret van een jongetje met een cello en foto's van vrienden uit de kunstwereld, zoals Charley Toorop en Violette Cornelius. Ook zitten er straatgezichten bij met het schaduwspel dat haar kenmerkt.

Vrouwenrechten

Besnyö, die vanaf 1931 in Amsterdam woonde, wordt gezien als een van de pioniers van de stroming Nieuwe Fotografie en speelde als zodanig een cruciale rol in de ontwikkeling van de Nederlandse fotografie in de 20ste eeuw. Volgens het museum getuigt haar inzet voor gelijke rechten voor vrouwen van een zeer geëngageerde levensvisie. Ze zette haar werk in als middel om aandacht te vragen voor vrouwenrechten.

De foto's waren in het bezit van Besnyös dochter. Voor de aankoop heeft het museum steun gekregen van particulieren en het Erik Bos Fonds, dat speciaal voor aankopen van het Fotomuseum en het Kunstmuseum Den Haag is opgericht.