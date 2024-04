Swiatek pakt twaalf games op rij tegen Sorribes en bereikt laatste acht in Madrid

Iga Swiatek is in sneltreinvaart tot de kwartfinales van het graveltoernooi in Madrid doorgedrongen. De als eerste geplaatste Poolse maakte korte metten met de Spaanse Sara Sorribes: 6-1, 6-0.

Swiatek verloor ook in haar vorige twee partijen geen set, maar nu ging het wel heel gemakkelijk. Zo haalde Sorribes op nog geen kwart van haar eerste services het punt binnen.

Opmerkelijk genoeg kwam de Spaanse wel op voorsprong en ook nog eens door heel brutaal Swiateks opslag te breken. Maar dat bleek meteen het laatste wapenfeit te zijn van de nummer 55 van de wereld, die daarna geen game meer wist te winnen.