Vlak voor duel dat seizoen moet redden, krijgt Tuchel bij Bayern keiharde kritiek

Meespelen De Ligt twijfelachtig

Het is nog onzeker of Matthijs de Ligt fit genoeg is voor de wedstrijd tegen Real Madrid. De Nederlandse verdediger heeft een knieblessure.

"Na de training van vanmiddag weten we het zeker", zei Tuchel, die met Jamal Musiala, Konrad Laimer, Leroy Sané en Dayot Upamecano nog vier vraagtekens heeft in zijn selectie. "In zo'n grote wedstrijd kun je niet met te veel onzekerheden beginnen."

Het duel in de halve finale van de Champions League tussen Bayern München en Real Madrid is morgen te volgen in een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. De aftrap is om 21.00 uur.