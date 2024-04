Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw samen naar avondshow op NPO1

Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw presenteren vanaf september een talkshow op de late avond op NPO 1. Acht maanden per jaar zullen ze vier avonden per week het programma presenteren dat in plaats komt van Op1. Ze doen dat om en om. De naam van het programma wordt later bekendgemaakt.

Jeroen Pauw kwam als vervanger van Khalid Kasem bij het programma Khalid & Sophie, nadat er in januari discussie rond Kasem was ontstaan. Hij werd in verband gebracht met omkoping, maar is niet schuldig bevonden. Het is onduidelijk of hij nog terugkeert bij BNNVARA.

Pauw liet eerder weten geen vijf avonden per week meer te willen presenteren; dat worden er vanaf september twee. Hij presenteerde eerder tv-programma's bij BNNVARA op de late avond, alleen en met Paul Witteman.

De overige vier maanden vullen andere presentatoren het tijdslot op de late avond. Tot eind mei presenteert het tweetal nog Sophie & Jeroen in de vooravond.