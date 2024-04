Zeker 42 doden na overstroming door damdoorbraak in Kenia

Bij overstromingen na de doorbraak van een dam in Kenia zijn zeker 42 mensen omgekomen. Dat melden lokale media en het Rode Kruis in het land. Onder de doden zijn ook 17 kinderen.

De damdoorbraak gebeurde in Mai Mahiu, een gebied zo'n 55 kilometer ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De lokale gouverneur laat weten dat er nog veel slachtoffers onder de modder liggen. Het dodenaantal kan daardoor nog verder oplopen, de reddingsactie is nog in volle gang.

De dam brak door na hevige regenval in het gebied. Op beelden op X is te zien dat het water met grote vaart door de rivier stroomt.