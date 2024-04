NAVO hoopvol over effect hulp aan Oekraïne, ondanks gestaag terreinverlies

Rond zowel Avdiivka als Chasiv Yar vechten de Russen met grote divisies van wel tienduizend man en met veel geweld. En dus is het voor De Kruif logisch dat Oekraïne terrein prijsgeeft.

"De Oekraïners gaan zich hier niet doodvechten. Ze zetten hun mensen niet in waar ze niet kunnen winnen en sparen hun krachten voor het grote Russische offensief. De echt grote steden zijn daarnaast nog in Oekraïense handen en die liggen achter een sterke verdedigingslinie. Rusland verovert dus wel terrein, maar het is geen inbraak, doorbraak of uitbraak", aldus De Kruif.

'Eerste granaten binnen'

Met de 61 miljard dollar aan Amerikaanse steun moet Oekraïne meer slagkracht krijgen aan het front. De Kruif denkt dat dat op korte termijn al kan gaan gebeuren. "De steun komt zeker niet te laat. De eerste granaten zijn al binnen en dat zal ertoe gaan leiden dat de opmars van de Russen minder snel zal gaan. Daarnaast kunnen ze met die granaten grotere verliezen toedienen aan de Russen."

"Eigenlijk zitten we nu in een fase waarin we wachten tot de westerse steun effectief wordt, maar waarin Oekraïne nog wel gedwongen terrein prijsgeeft."

Momentum

Hoewel het momentum nu in handen is van de Russen, laat het voorspelde grote offensief voorlopig op zich wachten. Denktank ISW verwacht het offensief eind mei, begin juni. Oud-commandant De Kruif durft zijn hand er niet voor in het vuur te steken.

"Zo'n groot offensief ben je weken en maanden aan het plannen. Het is geen spelletje waar je op een knop drukt en het gebeurt. Het kan over enkele weken zijn, maar ook in de zomer. Zo'n offensief is ook afhankelijk van het weer."

In het dagelijkse verslag schrijft het ISW dat een goed bevoorraad Oekraïens leger in staat moet zijn dit offensief af te stoppen. "Maar voordat alle steun het front bereikt, kunnen we weken of maanden verder zijn", aldus de Kruif.