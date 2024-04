Energieleverancier HEM verlaagt tarieven en stopt met ongevraagde telefoontjes

Energieleverancier Hollandse Energie Maatschappij (HEM) verlaagt met terugwerkende kracht de tarieven van alle klanten die vorig en dit jaar een vast contract hebben afgesloten. Na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt heeft het bedrijf ook toegezegd te stoppen met het telefonisch werven van klanten.

"We hebben geconcludeerd dat telefonische acquisitie, ondanks alle inspanningen om het goed te doen, geen geschikt middel is gebleken om klanten te werven", verklaart HEM-directeur Tarik Azaaj. "Om die reden zijn we daarmee gestopt."

Die toezegging volgt wel na een boete van de ACM van ruim 1 miljoen euro voor agressieve handelspraktijken bij telefonische verkoop. De Autoriteit had ook verdere maatregelen aangekondigd, omdat er sinds begin dit jaar ruim 1000 klachten zijn binnengekomen over de energieleverancier.

"Wij zijn akkoord gegaan met die toezegging van HEM, omdat het de snelste manier is voor klanten om hun contract op te zeggen of in te gaan op het aanbod met verlaagde tarieven", verklaart een woordvoerder van ACM.

Opzegvergoeding

Klanten die in 2023 of tot en met vandaag een vast contract hebben afgesloten bij HEM, komen in aanmerking voor de tariefverlaging met terugwerkende kracht. Zij hebben ook de keuze om over te stappen naar een andere leverancier zonder dat zij daarvoor een opzegvergoeding moeten betalen. Oud-klanten die vorig of dit jaar zijn overgestapt en een opzegvergoeding hebben betaald, kunnen hun geld terugkrijgen.

Naast deze toezeggingen heeft HEM ook afgesproken met de ACM hun klantenbestand niet te verkopen aan een andere leverancier. Ook gaan ze op zoek naar een andere bestuurder.

Toezichthouder

AMC laat weten streng in de gaten te houden of het bedrijf zich aan de afspraken houdt. "We hebben een monitoring trustee benoemd, een onafhankelijke toezichthouder die rechtstreeks aan de ACM rapporteert."

Als HEM zich niet aan de afspraken houdt zijn nog meer boetes niet uitgesloten en kan het gevolgen hebben voor de vergunning van het bedrijf.