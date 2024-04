Dode gevonden daags na grote schuurbrand Berkel en Rodenrijs

Hulpdiensten hebben vanochtend een lichaam gevonden in een auto in een uitgebrande schuur in Berkel en Rodenrijs. Gisteren woedde daar een grote brand.

Volgens de politie waren er al snel vermoedens van brandstichting. In de buurt van de schuur werden gisteren twee verdachten uit Rotterdam aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 21-jarige Rotterdammer. De politie doet onderzoek naar de rol van de verdachten.

De brand brak gisteren rond 15.30 uur uit. De vlammen sloegen ook over naar een huis met een rieten dak dat aan de schuur vastzit. De brandweer was de hele avond bezig met blussen. Even voor 01.00 uur 's nachts was de brand onder controle.

Identiteit onbekend

Volgens de regionale omroep Rijnmond konden hulpdiensten daarom niet eerder de schuur binnen. Het lichaam is daarom vanochtend pas ontdekt. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.