Turkije is om: Rutte mag van Ankara NAVO-chef worden

NAVO-correspondent Kysia Hekster:

"De meeste weerstand wordt verwacht van de Hongaarse premier Orbán. Er gaan nu twee varianten rond. In één scenario rekt Hongarije de benoeming van Rutte tot het laatste moment, want Stoltenbergs termijn eindigt officieel pas in oktober. In juli wordt het 75-jarig bestaan van de NAVO groots gevierd in Washington en dan willen de Amerikanen de benoeming rond hebben. Maar Hongarije zou dat feestje kunnen verstieren.

Een ander scenario zou kunnen zijn dat de VS er klaar mee is en dat de diplomatieke druk op Hongarije te groot wordt. Er gaat nu één datum rond waarop de benoeming kan rondkomen; een informele bijeenkomst van de ministers van Defensie van de NAVO-landen in Praag, eind mei. Maar het kan ook eerder op ieder moment definitief zijn."