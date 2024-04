NAVO-bronnen: Turkije spreekt steun uit voor Rutte als NAVO-chef

Turkije heeft zijn steun uitgesproken voor demissionair premier Rutte als NAVO-chef. Dat melden bronnen binnen de NAVO.

Rutte was vorige week in Istanbul voor een gesprek met de Turkse president Erdogan. Turkije was een van de laatste vier NAVO-landen die nog geen steun hebben uitgesproken voor Rutte.

De toezegging van Turkije is een belangrijke stap in de ambitie van Rutte om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Nu moeten alleen nog Hongarije, Slowakije en Roemenië worden overtuigd. Die steun heeft Rutte nodig, want om benoemd te worden tot secretaris-generaal is unanieme steun vereist van alle 32 lidstaten van de NAVO.

Langs bij Erdogan

Vorige week vrijdag reisde de demissionair premier op persoonlijke titel af naar Istanbul. Hij kocht daarvoor zelf een vliegticket voor een gewonde lijnvlucht. Diezelfde dag had hij nog een "heel positief gesprek" met Erdogan.

De benoeming van de nieuwe secretaris-generaal werd eigenlijk verwacht op 4 april, de dag dat de NAVO het 75-jarige jubileum vierde. Nu de unanieme steun van de 32 landen niet zo vanzelfsprekend is, wordt verwacht dat het besluit uiterlijk op de top in Washington, van 9 tot 11 juli, zal vallen.