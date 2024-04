Eerste proces tegen Reichsbürger van start, verdachte prins later voor de rechter

Het proces wordt gehouden in een apart gebouw van het gerechtshof in Stuttgart, bij de Stammheim-gevangenis waar in de jaren 70 ook de processen waren tegen de West-Duitse terreurgroep RAF.

De belangstelling voor de zaak is enorm. De zitting begon vandaag later om alle toeschouwers en journalisten een plek te kunnen geven. De voorzitter van het gerechtshof in Stuttgart spreekt van het grootste proces rond de staatsveiligheid in de recente Duitse geschiedenis.

Een van de verdachten die vandaag terechtstaat, wordt ook verdacht van poging tot moord. Hij zou vorig jaar bij een huiszoeking op de politie hebben geschoten. Twee agenten raakten toen gewond.