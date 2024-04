Spaanse premier Sánchez blijft aan ondanks corruptieonderzoek naar zijn vrouw

Als reactie op de aangifte zei Sánchez in een verklaring op X dat hij zich wilde bezinnen op de vraag of hij de regering nog wilde leiden. Hij sprak van een "ongekende aanval" door "een coalitie van "rechtse en extreemrechtse belangen".

"Vaak vergeten we dat er achter politici mensen zitten", vervolgde hij. In datzelfde X-bericht meldde hij ook dat hij het besluit over zijn toekomst deze maandag zou nemen. Dat zou in eerste instantie aan het begin van de middag zijn, maar de bekendmaking werd met een uur vervroegd. Waarom is niet bekend.

Protesten

Sánchez is sinds 2018 premier van het land. De toenmalige premier Rajoy van de Partido Popular verloor destijds een vertrouwensstemming in het parlement vanwege een corruptieschandaal binnen zijn partij. Afgelopen zomer raakte Sánchez' PSOE de meerderheid kwijt in het parlement, maar hij kon aanblijven door gedoogsteun van andere partijen.

Afgelopen weekend gingen duizenden voorstanders van Sánchez in Madrid de straat op met de roep om aan te blijven als premier. De ruim 12.500 partijleden en aanhangers van de Spaanse Socialistische Partij waren met bussen naar de hoofdstad gekomen en vroegen hem aan te blijven als premier.

Ook tegenstanders van Sánchez gingen de straat op, om zijn aftreden te eisen. Het aanhouden van zijn premierschap is goed nieuws voor Sánchez' partij; in mei zijn er verkiezingen in Catalonië en in juni staan de Europese verkiezingen op de planning.