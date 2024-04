Bevrijdingsjurkje uit 1945, afgekeurd om Sovjetvlag, nu pronkstuk in Verzetsmuseum

Het is een foto die direct aanspreekt: vijf kinderen op een rij, in fleurige bonte kleding, gemaakt in 1945 voor de bevrijdingsfeesten in de Amsterdamse Pijp. Op de foto zijn Janny Schaperkotter-Leegwater en haar zusje, neef en nichtjes te zien, in hun speciale handgemaakte bevrijdingsjurkjes. Bijna tachtig jaar later hangen die bijzondere jurkjes nu in het Verzetsmuseum.

"Er moeten in die tijd honderden feestjurkjes gemaakt zijn in de stad, maar de meesten zijn direct weer vermaakt", vertelt Filip Bloem, collectiebeheerder van het Verzetsmuseum, tegen stadszender AT5. "Dat ze bewaard zijn gebleven is dus al bijzonder, maar ook dat ze uit één familie komen", aldus Bloem.

In de hoofdstad was voor de bevrijdingsfeesten een wedstrijd georganiseerd voor de allermooiste feestjurk. Schaperkotter-Leegwater zegt dat haar nichtje Dieuwertje eigenlijk had moeten winnen, maar de Koude Oorlog wierp zijn schaduw vooruit. "Op de achterkant van haar jurkje had mijn tante een Sovjetvlag genaaid, daardoor werd het jurkje afgekeurd."

Zo ging de toen 9-jarige Janny er met de hoofdprijs vandoor. Op haar jurk was de Zweedse vlag te zien en een tekst met een bedankje aan het Zweedse Rode Kruis, dat voedselhulp voor Nederland had geregeld.

Het jurkje met de Sovjetvlag: