WNBA-icoon Parker beëindigt carrière: 'Competitiebeest in mij wil altijd extra titel'

Candace Parker heeft een punt gezet achter haar basketbalcarrière. De 38-jarige Amerikaanse werd in haar carrière twee keer olympisch kampioen (in 2008 en 2012) en drie keer kampioen in de Amerikaanse competitie WNBA (2016, 2021 en 2023).

De tweevoudig MVP (Most Valuable Player) is de enige speelster die met drie teams (Los Angeles Sparks, Chicago Sky en Las Vegas Aces) de titel pakte.

"Het competitiebeest in mij wil altijd een extra titel, maar het is tijd. Mijn hart en mijn lichaam wisten het al, maar mijn hoofd had nog tijd nodig om dit te aanvaarden", aldus Parker, die ook al jaren als analist op tv werkzaamheden doet.

Spelen met pijn

Ze liet op haar Instagram-account onder andere weten dat ze de afgelopen zomerstop niet als leuk heeft ervaren. "Het is niet leuk om met pijn te spelen (tien operaties in mijn carrière), het is niet leuk om te horen 'ze is niet meer dezelfde' als je zelf weet waarom, het is niet leuk om te moeten accepteren dat je wéér geopereerd moet worden."

Parker heeft haar laatste wedstrijd inmiddels gespeeld en deelde bewust pas daarna dat dat haar laatste wedstrijd was. "Ik wilde graag zonder festiviteiten van het veld lopen, maar gewoon met de mensen van wie ik hou."

Parker, met als bijnaam 'Ace', was achttien seizoenen als forward/center actief in de WNBA en speelde tussen 2010 tot 2018 in Rusland, China en Turkije.