OM wil flitspaalbeleid bij zich houden, ondanks brandbrief van gemeenten

Maar het OM vindt ook dat het verkeer niet per se veiliger wordt als er meer flitspalen komen. Handhaven met flitspalen is wat Schuijer betreft de laatste maatregel die genomen moet worden om het verkeer veiliger te maken. Campagnes om het gedrag van bestuurders te veranderen en het aanpassen van wegen zijn veel effectiever, stelt de hoofdofficier.

"Als automobilisten op een tweebaansweg 30 kilometer per uur moeten rijden, dan maak je het voor bestuurders wel erg moeilijk om zich aan die snelheid te houden. Dan moet je eerst de weg aanpassen voordat je geloofwaardig kunt gaan handhaven", aldus Schuijer in het AD.

Het plaatsen van een flitspaal is volgens de hoofdofficier ook best complex. "Er zitten allerlei technische eisen waaraan voldaan moet worden. Er moeten goede zichtlijnen zijn, zodat je goede foto's krijgt. En we kijken ook naar weginrichting en hoe risicovol zo'n plek is, om in overleg met de gemeente met een goede plek te komen."

Goed overleg

Schuijer erkent het punt van de gemeentes dat ze zelf het beste weten waar de gevaarlijke plekken zijn. "Daar hebben ze wel een punt", zegt ze. "Daarom vindt er altijd overleg plaats over de locatie van de palen. En er vindt ook altijd een analyse plaats van de risicofactoren op zo'n locatie en daarin zijn de gemeenten vaak een belangrijke bron van informatie voor ons."

De gemeente Tilburg, die niet onder de G4 valt maar ook kampt met verkeersslachtoffers, heeft naar eigen zeggen al zes keer een aanvraag ingediend voor een nieuwe flitspaal, maar die zijn tot nu toe altijd afgewezen. Volgens Schuijer komt dat mogelijk in de uitbreiding wel goed.

"Ons aanbod is vrij behoorlijk en we zijn ook aan het inventariseren zodat we in 2026 op een dubbel aantal plekken kunnen handhaven dan we nu doen. En een groot deel van die plek zal ook terechtkomen in de gemeenten die daarom vragen."