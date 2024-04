Bol en Klaver openen op Curaçao outdoorseizoen met persoonlijke records

Femke Bol en Lieke Klaver hebben op het Curaçao Sprintfest hun persoonlijke records aangescherpt. Bol deed dat op de 100 en de incourante 150 meter, Klaver verbeterde zichzelf op de 100 meter.

Bol liep bij haar eerste outdoorwedstrijd van het seizoen naar een tijd van 11,47 op de 100 meter en 17,10 op de 150 meter, goed voor brons. Op beide afstanden was Klaver sneller dan Bol. Op de 100 meter pakte ze brons in 11,33, een persoonlijk record. En op de 150 meter zette Klaver 16,96 neer, waarmee ze de snelste was.

Cathelijn Peeters zegevierde op de 400 meter in een persoonlijk record van 51,08. Ze bleef net boven de olympische limiet van 50,95. Bol en Klaver lieten de 400 meter, hun favoriete afstand, op Curaçao schieten.

Martina vierde op 100 meter

Churandy Martina liep voor het eerst in negentien jaar een wedstrijd op het eiland waar hij vandaan komt. De 39-jarige sprintveteraan eindigde op de 100 meter als vierde in 10,36. Hensley Paulina, ook van Curaçao, won in 10,25.

"Heel bijzonder dat ik hier loop. De cirkel wordt rond", zei Martina, die bezig is aan zijn laatste jaar als atleet, voorafgaand aan het sprinttoernooi op zijn geboortegrond.

