Brabantse familie zoekt al anderhalve week naar geparkeerde auto in Utrecht

Een familie uit Rosmalen (Noord-Brabant) zoekt al ruim anderhalve week naar een geparkeerde auto in of rond Utrecht. De 70-jarige bestuurder kan zich niet herinneren waar hij de auto op 18 april heeft geparkeerd.

De eigenaar van de witte Nissan heeft de auto die donderdagochtend geparkeerd en is vervolgens met de fiets naar een afspraak in het centrum van de stad gegaan om parkeerkosten te besparen. Na de afspraak wist hij niet meer waar de auto stond.

"Het kortetermijngeheugen van mijn vader gaat achteruit", legt zoon Evan Mertens uit bij RTV Utrecht. "Maar het is de eerste keer dat hij de auto niet kan terugvinden."

Zeven kilometer gefietst

De familie vermoedt dat de man na het parkeren zeven kilometer heeft gefietst naar het centrum van Utrecht. Dat was af te lezen van de kilometerteller van zijn fiets. De auto staat vermoedelijk geparkeerd ten zuiden van Utrecht of in het noorden van Nieuwegein.

De familie heeft een kaart gemaakt en alle gebieden ingekleurd waar al gezocht is. Inmiddels heeft de zoon zelf gezocht in Kanaleneiland, Westraven en delen van Hoograven. Mertens heeft naar eigen zeggen de gemeente en politie ingelicht, maar die geven aan niks te kunnen doen.