Politicus VS verdedigt doodschieten hond: 'Ik nam mijn verantwoordelijkheid'

Een Amerikaanse gouverneur die in haar autobiografie beschrijft hoe ze 20 jaar geleden haar hond doodschoot, blijft achter die beslissing staan, ondanks de ophef die de bekentenis dit weekend veroorzaakte. Kirsti Noem van de staat South Dakota, genoemd als potentieel vicepresidentskandidaat voor Donald Trump, zegt dat ze haar verantwoordelijkheid niet wilde afschuiven.

Noem vertelde het verhaal in haar autobiografie No going back. Die verschijnt komende maand, maar de Britse krant The Guardian kreeg al een exemplaar in handen en schrijft over de gebeurtenis.

Cricket, een Duitse staander van 14 maanden oud, had volgens Noem een "agressieve persoonlijkheid". Ze probeerde dat te temperen door hem met ervaren honden mee op jacht te nemen, maar daar werd het dier alleen maar wilder van. "Ze werd dolenthousiast, ging achter alle vogels aan en had de tijd van haar leven".

De druppel

Op de weg terug naar haar boerderij ontsnapte Cricket aan Noems aandacht en ging achter de kippen van de buren aan. "Ze greep de ene na de andere, beet ze met één hap dood en ging dan naar de volgende." Toen Noem de hond probeerde te vangen, werd ze zelf gebeten.

Dat was voor Noem de druppel. Ze concludeerde dat Cricket waardeloos was als jachthond, niet te trainen en gevaarlijk voor haar omgeving. "Ik haatte die hond", schrijft Noem. "Ik realiseerde me dat ze afgemaakt moest worden."

Noem nam Cricket mee en schoot haar dood. "En toen het klaar was, bedacht ik me dat er nog een onaangename klus wachtte", vervolgt Noem, om daarna te beschrijven hoe ze een obstinate geit ook meteen doodschoot, omdat die stonk, "smerig en gemeen" was en Noems kinderen omduwde.

'Walgelijk'

"Het was geen prettig werk", verklaart Noem haar handelingen, maar volgens haar bewijst het dat ze bereid is haar handen vuil te maken als iets moet gebeuren, in de politiek net als op de boerderij. "Ook als dat moeilijk, smerig of onplezierig is".

Lang niet iedereen kan die redenering volgen. Critici vragen zich af of er geen humanere oplossing was geweest voor Cricket. "Iedereen die een jachthond heeft gehad weet hoe walgelijk, lui en kwaadaardig dit is", reageert bijvoorbeeld Democratisch politicus Ryan Busse.

In een reactie op de ophef zegt Noem dat ze nog steeds achter haar keuze staat. Ze wijst erop dat honden die vee aanvallen afgemaakt mogen worden. "Ik volgde de wet en nam mijn verantwoordelijkheid als ouder, baasje en buur."