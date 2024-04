Wekdienst 29/4: Aftrap EU-campagnes in Maastricht • Joost Klein naar Malmö

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En hier zie je de actuele situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De 'spitzenkandidaten' van de grote fracties in het Europarlement gaan met elkaar in debat in Maastricht, als aftrap van de campagnes voor de Europese verkiezingen in juni. Onder meer Nederlander Bas Eickhout (De Groenen) doet mee, net als Ursula von der Leyen (Europese Volkspartij).

Bollen- en bloemenexporteurs verwachten vanaf vandaag opstoppingen richting Groot-Brittannië. Door veranderde regelgeving starten er extra controles.

We horen van de Spaanse premier Sanchez of hij aanblijft of niet. Hij vroeg zich afgelopen week af of hij de regering nog kan leiden, nu er een corruptie-onderzoek loopt naar zijn vrouw.

Joost Klein vertrekt naar Malmö, waar hij voor Nederland op het Eurovisiesongfestival gaat optreden.

Wat heb je gemist?

In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn ten minste vier mensen om het leven gekomen door tornado's die het afgelopen etmaal huishielden in het gebied. Tientallen mensen raakten gewond en zo'n 30.000 mensen zitten zonder stroom, zei gouverneur Kevin Stitt op een persconferentie.

Ander nieuws uit de nacht:

Meerdere doden bij luchtaanvallen op Rafah: Bij Israëlische luchtaanvallen op drie huizen in de stad in het zuiden van Gaza zijn vannacht dertien mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt, meldt Al Jazeera op basis van schattingen van medisch personeel in het gebied. Lees meer over de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten in ons liveblog.

Geen treinverkeer Zwolle vanwege werkzaamheden, ook hinder bij Amsterdam: Op en rond station Zwolle worden brugdelen van een nieuwe houten loopbrug geplaatst met grote kranen. In Amsterdam wordt onder meer een spoorbrug opgeknapt.

Gemiddelde pensioenleeftijd opgelopen naar bijna 66 jaar: Vorig jaar gingen in totaal 86.000 werknemers met pensioen, meldt het CBS. 74 procent van hen was vorig jaar 65 jaar of ouder.

En dan nog even dit:

In de Sahara stijgt de tempratuur door klimaatverandering harder dan het wereldwijde gemiddelde. Een oude bouwstijl is volgens architecten een oplossing in de steeds heter wordende stad Agadez in Niger, ziet correspondent Saskia Houttuin: