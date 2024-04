Sluiten gevaarlijke onbewaakte spoorwegovergangen gaat goed: nog maar 28 over

"We hadden ze natuurlijk graag allemaal al gesloten", zegt De Witte. "Maar je loopt tegen van alles en nog wat aan." Bij de overgangen die nu nog over zijn, maken verschillende omstandigheden het ingewikkeld ze te sluiten of veranderen. "De laatste 28 zijn niet voor niets de laatste 28", aldus De Witte.

Daarbij kan van alles een rol spelen, bijvoorbeeld een zeldzaam beestje zoals de hazelworm dat op de plek leeft waardoor er niet gewerkt mag worden. Of soms is het lastig op de plek van de overgang het treinverkeer stil te leggen. Andere keren leiden onderhandelingen met landeigenaren tot vertraging. "We luisteren altijd naar iedereen", vertelt De Witte. "Mensen die eromheen wonen, de lokale wandelclub die de vaste wandelroute ziet verdwijnen. We proberen het echt op maat te doen."

De kosten zijn hoog. Aan het plaatsen van spoorbomen met licht en geluid hangt volgens ProRail een prijskaartje van een miljoen euro. "En een tunnel maken als alternatief is ook niet goedkoop", aldus De Witte. Maar het ministerie heeft geld uitgetrokken voor het sluiten of aanpassen van de gevaarlijke overgangen. En volgens ProRail gaat het met het budget lukken. Het streven is nu dat in 2027 alle gevaarlijke onbeveiligde overgangen weg zijn.