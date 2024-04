De gemiddelde pensioenleeftijd is vorig jaar opgelopen naar 65 jaar en 11 maanden. Dat is drie maanden hoger dan in 2022, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Vorig jaar gingen in totaal 86.000 werknemers met pensioen. Sinds 2013 houdt de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers ongeveer gelijke tred met de AOW-leeftijd. Als die stijgt, stijgt de pensioenleeftijd ook. Alleen in 2021 was de pensioenleeftijd iets lager dan het jaar ervoor.

Eerder met pensioen

74 procent van de werknemers was vorig jaar 65 jaar of ouder bij hun pensioen. In 2013 was dat 43 procent en in 2003 was slechts 14 procent van de werknemers 65 jaar of ouder op het moment van pensionering. Dat er toen zo veel mensen vroeger stopten met werken kwam door vroegpensioenregelingen. Sinds 2006 zijn die er vrijwel niet meer.

Het aantal gepensioneerden in Nederland bleef in 2023 ongeveer gelijk met een jaar daarvoor. Ongeveer 3,3 miljoen mensen in Nederland zijn gepensioneerd. Het aandeel gepensioneerden onder de totale bevolking nam licht af ten opzichte van een jaar eerder. 18,3 procent van de inwoners van Nederland is gepensioneerd.