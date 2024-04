Geen treinverkeer Zwolle vanwege werkzaamheden, ook hinder bij Amsterdam

Vanwege werkzaamheden rijden tot en met woensdag geen NS-treinen van en naar Zwolle. Ook treinverkeer bij Amsterdam Centraal Station ondervindt hinder vanwege werkzaamheden.

Op en rond station Zwolle worden brugdelen van een nieuwe houten loopbrug geplaatst met grote kranen. Hierdoor kunnen treinen niet rijden. De NS zet van 's morgens vroeg tot middernacht bussen in. Donderdag rijden er weer meer treinen, maar blijft er hinder. Ook dan worden bussen ingezet.

De NS meldt dat reizigers rekening moeten houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Naar verwachting is de dienstregeling van en naar Zwolle vanaf vrijdag weer zoals gebruikelijk.

Amsterdam

Vanaf vandaag rijden er ook geen treinen op het traject tussen Amsterdam Centraal Station en station Amsterdam Bijlmer Arena vanwege werkzaamheden. Hierdoor is het tot en met 4 mei niet mogelijk om van Amsterdam Centraal Station met een intercity naar onder meer station Utrecht Centraal te reizen.

Bij de werkzaamheden vervangt ProRail onder meer de dwarsliggers onder een aantal wissels bij Amsterdam Centraal en worden delen van het perron op station Amsterdam Amstel hersteld. Ook een spoorbrug in de buurt van station Amsterdam Amstel wordt opgeknapt.

De NS raadt reizigers vanuit Utrecht met als bestemming Amsterdam Centraal aan om te reizen via station Amsterdam Zuid en daar met hun NS-vervoersbewijs over te stappen op metro 52. Vanwege de werkzaamheden zal het naar verwachting tot en met 4 mei een stuk drukker zijn in de metro's op deze lijn.

Metro's

Ook metro's in de hoofdstad worden getroffen door de werkzaamheden. Vanaf woensdag tot en met zaterdag rijden die niet tussen Amstelstation en Spaklerweg. Dat heeft invloed op drie metrolijnen. Tussen Amstelstation en Spaklerweg worden pendelbussen ingezet.

Metrolijn 52, die onder meer rijdt tussen station Amsterdam Zuid en Amsterdam Centraal, wordt niet getroffen door de werkzaamheden.

Tilburg

Gisteren begonnen ook grootscheepse werkzaamheden bij station Tilburg waardoor er ruim twee weken geen treinverkeer van en naar het station mogelijk is. Dat al deze werkzaamheden in de meivakantie plaatsvinden, is niet toevallig, meldt de NS: dan ervaren minder reizigers er overlast van.