BMX'er Kimmann pakt 'dubbel' in Oklahoma: 'Dit voelt geweldig'

BMX'er Niek Kimmann heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Amerikaanse Tulsa, net als zaterdag, een gouden medaille gewonnen; het is zijn vijftiende wereldbekerzege uit zijn loopbaan. Bij de vrouwen konden Laura Smulders en Manon Veenstra geen medaille in de wacht slepen.

Kimman was zondag razendsnel weg in de finale en sloeg al snel een gat met de concurrentie, maar hoe dichter hij bij de finish kwam, hoe meer hij werd bedreigd door Izaac Kennedy uit Australië. Op de streep had de Nederlander nog maar net genoeg marge over.

'Ik kon het niet echt vieren'

"Dit voelt geweldig. Gisteren won ik ook, maar je kunt dat dan niet echt vieren en naar huis gaan. Ik heb vandaag ook gewoon al mijn races gewonnen."

Met de overwinningen in Tulsa doet Kimmann weer iets wat hij lange tijd niet voor elkaar kreeg. Twee wedstrijden in één weekend winnen. "Ik heb de dubbel. Dat lukte me niet meer sinds 2019, volgens mij. Dus dat is mooi."

De olympisch kampioen van 2020 eindigt als derde in het wereldbekerklassement.

Veenstra grijpt net naast medaille

Manon Veenstra heeft bij de vrouwen net naast een nieuwe medaille gegrepen. Zaterdag won zij nog het zilver, maar ze had het zondag een stuk moeilijker.

Veenstra kwam nog wel uit een lastige positie terug in de wedstrijd, maar kwam net tekort voor een medaille: ze eindigde vierde. Veenstra eindigt als tweede in het wereldbekerklassement, de Australische Saya Sakakibara.

Laura Smulders stond ook in de finale, maar zij zat al vrij snel te ver van achter en kon zo geen rol van betekenis spelen.

Het goud ging, net als zaterdag, naar Sakakibara. Het zilver en het brons gingen naar Alise Willoughby uit de VS en de Australische Sienna Pal.