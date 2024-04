Zeker vier doden door tornado's in Oklahoma

In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn ten minste vier mensen om het leven gekomen door tornado's die het afgelopen etmaal huishielden in het gebied. Tientallen mensen raakten gewond en zo'n 30.000 mensen zitten zonder stroom, zei gouverneur Kevin Stitt op een persconferentie.

Het dorpje Sulphur, met zo'n 5000 inwoners, werd vooral hard geraakt: daar werden tientallen huizen en bedrijven grotendeels vernield, zo is te zien op beelden vanuit de lucht. "Je kunt je de schade nauwelijks voorstellen", aldus Stitt. "Zo'n beetje elk bedrijf in het centrum is vernietigd." In het dorpje raakten ongeveer dertig mensen gewond.

De tornado begon in een park en bewoog langzaam richting het centrum van het dorpje. Ook in een aantal andere gebieden in de staat richtten tornado's schade aan. In twaalf gebieden in de staat is de noodtoestand uitgeroepen. In onder meer de staat Nebraska waren zondag eveneens tornado's.

De tornado's in Oklahoma lieten een spoor van vernieling na: