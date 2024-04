Drie dagen op rij protesten in Australië tegen geweld tegen vrouwen

In verschillende steden in Australië is de afgelopen drie dagen geprotesteerd tegen geweld gericht tegen vrouwen. Onder meer in Sydney, Melbourne en Adelaide gingen duizenden mensen de straat op om aandacht te vragen voor nieuwe cijfers over femicide.

Uit de cijfers blijkt dat er tot nu toe in 2024 gemiddeld iedere vier dagen een vrouw is gedood in Australië. Het zijn er volgens de Australische nieuwszender ABC al 27, bijna twee keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar.

Onder andere in Melbourne en Canberra gingen Australiërs de straat op: