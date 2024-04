Paris Saint-Germain is dag na gelijkspel alsnog kampioen door nederlaag AS Monaco

Paris Saint-Germain kan een dag na het teleurstellende 3-3 gelijkspel in eigen huis tegen Le Havre alsnog het kampioensfeest vieren. De ploeg uit Parijs zag vanavond hoe AS Monaco, als enige overgebleven concurrent, met 3-2 verloor van Olympique Lyonnais.

PSG had zichzelf en de fans zaterdagavond al een mooie dienst kunnen bewijzen door te winnen van laagvlieger Le Havre, maar dat lukte niet en daardoor was het afwachten wat AS Monaco zou doen zondagavond.