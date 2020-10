Geen extra salarisverhoging zorgpersoneel

Het kabinet gaat niet meer doen aan de salarissen van zorgpersoneel dan het al van plan was. Minister Van Ark schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet "een concurrerende salarisontwikkeling" in de zorg mogelijk maakt en dat het daar ieder jaar extra geld voor beschikbaar stelt. "Voor 2021 gaat het om circa 1 miljard structureel", stelt Van Ark.

De minister reageert met haar brief op een motie van PVV-leider Wilders, die gisteren in de Tweede Kamer werd aangenomen. Bij de Kamer heeft de oppositie de afgelopen maanden veel moties ingediend die vragen om een forse structurele verhoging van medewerkers in de zorg.

Moties verworpen, nu een aangenomen

Geen van die moties haalde het, tot er dus gisteren een werd aangenomen: 69 Kamerleden stemden voor en 67 tegen. Achteraf bleek dat ChristenUnie-Kamerlid Van der Graaf eigenlijk tegen had willen stemmen, maar per ongeluk "voor" zei. Maar dat veranderde niks meer aan de uitslag.

Van Ark schrijft in haar brief onder meer dat voor 2020 en 2021 "behoorlijke cao-stijgingen" zijn afgesproken. De minister benadrukt dat de cao-lonen in de ziekenhuizen en ambulancezorg per 1 januari van dit jaar met 5 procent zijn gestegen en per 1 januari volgend jaar met nog eens 3 procent omhoog gaan.

Van Ark wijst er verder op dat zorgmedewerkers er vanwege de coronacrisis dit jaar als bonus 1000 euro netto bij krijgen en volgend jaar 500 euro en dat het kabinet de komende jaren extra geld beschikbaar stelt om werken in de zorg aantrekkelijker te maken.