Degenschermer Tristan Tulen heeft zich bij zijn laatste kans geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. De 32-jarige Brabander won op het olympisch kwalificatietoernooi in Luxemburg in de finale met 15-6 van de Portugees Miguel Frazao.

Alleen de winnaar van het toernooi met 31 deelnemers verdiende een olympisch ticket.

Tulen won vorig jaar ten koste van Frazao goud op de Europese Spelen in Krakau. In 2022 pakte hij zilver op het EK in Antalya.