Schermer Tulen pakt laatste kans en plaatst zich voor Spelen: 'Daar zijn medaillekansen'

Degenschermer Tristan Tulen heeft zich bij zijn laatste kans geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. De 32-jarige Brabander won op het olympisch kwalificatietoernooi in Luxemburg in de finale met 15-6 van de Portugees Miguel Frazao.

Alleen de winnaar van het toernooi met 31 deelnemers verdiende een olympisch ticket.

"Daarom was het ontzettend spannend vandaag", laat Tulen weten bij NOS Langs de Lijn. "De beste schermer uit elk land, die nog niet gekwalificeerd was, kwam hier. Iedereen was daardoor een tikkeltje nerveuzer dan normaal. Het is hartstikke mooi dat ik dat ticket kon meenemen."

Favoriet voor de winst

Hoewel Tulen wel een van de favorieten was voor de winst op het OKT, was het niet zeker dat hij zomaar even zou winnen.

"Ik verloor namelijk vorige maand nog van Frazao tijdens de Grand Prix in Boedapest. Toen hebben we geëvalueerd wat er niet goed ging en nu win ik hem met 15-6. Geweldig dat het dan op het juiste moment lukt."