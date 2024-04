Bevelhebber Oekraïense leger: situatie aan het front is verslechterd

De situatie aan het front is voor Oekraïne verslechterd. Oleksandr Syrsky, de bevelhebber van het Oekraïense leger, schrijft dat in een Facebookbericht. Rusland "valt de volledige frontlijn actief aan, en boekt in sommige sectoren tactische successen."

Volgens de opperbevelhebber heeft Rusland een "aanzienlijk voordeel" op het vlak van troepen en materieel. Er werd de voorbije week hard gevochten, waarbij veroverde posities soms meerdere keren per dag van kamp wisselden, schrijft hij.

Syrsky geeft toe dat de Oekraïense troepen zich uit meerdere dorpen in de provincie Donetsk hebben teruggetrokken. Hij spreekt over meedogenloze gevechten in de omgeving van de stad Pokrovsk, een stad in Donetsk die nog in handen is van Oekraïne. Daar zou de situatie momenteel "het meest gecompliceerd" zijn.

Eerder vandaag meldde het Russische persagentschap Interfax dat het Russische leger het dorp Novobachmoetivka heeft veroverd. Syrsky bevestigt dat in het bericht op Facebook.

Tekorten aan manschappen en munitie

Het Oekraïense leger is sinds de val van de strategische stad Avdiivka in februari in het defensief gedrongen. Daarbij speelt een tekort aan manschappen, luchtafweer, wapens en munitie de Oekraïners parten.

Het wapentekort kan de komende weken voor een deel weggewerkt worden, nu het Amerikaanse parlement een nieuw steunpakket van 61 miljard dollar heeft goedgekeurd.

Volgens experts zal het echter nog weken duren voordat dit steunpakket daadwerkelijk effect heeft op het slagveld. "Het is niet zo dat de wereld er morgen heel anders uitziet", zei Mart de Kruif, voormalig-Commandant Landstrijdkrachten, daar vorige week over. Het is volgens hem een kwestie van langzaam opbouwen voor het Oekraïense leger. Tot die tijd kan Rusland nog profiteren van de tekorten aan Oekraïense zijde.