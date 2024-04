Springruiter Greve foutloos naar tweede Nederlandse titel

Springruiter Willem Greve heeft voor de tweede keer de Nederlandse titel in de wacht gesleept. Met Grandorado bleef de 41-jarige Markeloër ook in de beide manches van zondag foutloos.

In de laatste manche tikte Grandorado nog wel een balk aan, maar die bleef in de lepels liggen.

Tweevoudig kampioen Vrieling, die in 2011 en 2023 een zeker lijkende titel verspeelde door fouten in de laatste omloop, maakte ook nu een springfout in de laatste manche. Hij zakte daardoor van de tweede naar de derde plaats.