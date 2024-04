EK-goud na spannende teamfinale voor Oekraïense turners

De Oekraïense turners hebben voor de tweede keer de Europese titel veroverd in de landenwedstrijd. In de spannende finale bleef de kampioen van 2020 met een score van 255,762 punten Groot-Brittannië in het Italiaanse Rimini slechts 0,333 punten voor.

De Britten begonnen met een voorsprong van 0,934 aan de laatste rotatie. Beide landen kwamen uit op het rekstok en nadat Joe Fraser een grote fout had gemaakt, lag de weg open voor Oekraïne.

Hoofdrol voor Kovtoen

Illia Kovtoen, zaterdag al goed voor goud op brug en rek, hield het hoofd koel en schonk zijn land met een score van 14,400 de titel. Titelhouder Italië kon niet mee in dit geweld, maar bleef in de strijd om brons nog wel de Turken voor.

Alleen de beste acht landen deden mee aan de finale. Nederland eindigde in de kwalificatie op woensdag als twaalfde. De teamfinale was het laatste onderdeel van de EK voor mannen. Het vrouwentoernooi duurt van 2 mei tot 5 mei, ook in Rimini.