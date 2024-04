Degradant Vitesse na comeback en zege op Fortuna in de plus

Het al gedegradeerde Vitesse heeft zijn fans in de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen reden tot een feestje gegeven. De ploeg van coach Edward Sturing versloeg Fortuna Sittard met 3-2, na een 1-2 achterstand.

Door de overwinning in speelronde 31 klom de hekkensluiter van -1 naar twee punten in de eredivisie. Het was pas de vijfde zege van het seizoen voor Vitesse en de tweede in 2024.