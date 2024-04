WHO: aantal gevallen van mazelen bijna verdubbeld

Het aantal gevallen van mazelen is afgelopen jaar wereldwijd bijna verdubbeld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Vorig jaar werden bijna 322.000 gevallen van de besmettelijke ziekte geteld, tegenover ruim 171.000 in 2022.

Dit jaar wordt het aantal gevallen vermoedelijk nog hoger, waarschuwt de WHO. Bijna de helft wordt geregistreerd in Europa en aangrenzende landen als Kirgizië en Azerbeidzjan.

De WHO maakt zich vooral zorgen om het aantal landen dat afgelopen jaar te kampen had met een "grote of ontwrichtende uitbraak" van mazelen: dat steeg van 17 landen in 2022 tot 51 landen een jaar later. De organisatie spreekt van zo'n uitbraak als er gedurende een jaar minstens twintig gevallen van mazelen worden aangetroffen per miljoen inwoners van een land.

Covid-effect

Als voornaamste verklaring wijst de organisatie naar covid-19. In 2019 waren er ook al veel gevallen van mazelen, toen vooral in Afrika. Door de coronapandemie nam de verspreiding wereldwijd van mazelen daarna af, maar werden ook nauwelijks meer kinderen ingeënt tegen de ziekte. Nu de covid-maatregelen vrijwel overal weer opgeheven zijn, kan de ziekte wereldwijd weer vrij eenvoudig om zich heen grijpen.

Ook Nederland loopt gevaar door de wereldwijde toename van het aantal mensen met mazelen. Om de ziekte geen kans te geven is een vaccinatiegraad van tenminste 95 procent nodig, maar die ligt inmiddels onder de 90 procent.

Het RIVM meldde deze week dat het een nieuw Outbreak Management Team (OMT) heeft samengesteld om de ziekte in de gaten te houden. Tot nu toe zijn dit jaar 64 gevallen van mazelen bij het RIVM gemeld.