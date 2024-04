Grote brand in schuur Berkel en Rodenrijs, twee aanhoudingen

In Berkel en Rodenrijs woedt een grote brand in een schuur. De politie vermoedt brandstichting en heeft in de buurt van de schuur twee verdachten uit Rotterdam aangehouden. De politie doet onderzoek naar de rol van de verdachten.

De brand brak rond 15.30 uur uit. Hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om het vuur onder controle te krijgen. De schuur staat inmiddels volledig in brand. De vlammen zijn ook overgeslagen naar een huis met een rieten dak dat aan de schuur vastzit, meldt Rijnmond. Volgens de veiligheidsregio is niemand gewond geraakt.

De brandweer is nog druk bezig met het onder controle krijgen van de brand. Daarbij komt veel rook vrij. Omwonenden is geadviseerd om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden.

Meerdere brandweereenheden zijn bezig om de brand te blussen: