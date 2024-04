Play-offs voor titelhouder Pinoké op de tocht na nederlaag bij Bloemendaal

Vrouwen Bloemendaal degraderen

Het was niet allemaal hosanna bij Bloemendaal. Voor de vrouwen viel namelijk het doek in de hoofdklasse. Na de 4-2 thuisnederlaag tegen Amsterdam is er geen redden meer aan voor de ploeg die het in de slotfase nog probeerde met een extra veldspeelster voor de keepster, maar in die fase juist de genadeklap kreeg.