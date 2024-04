Extreme hittegolf in Zuid- en Zuidoost-Azië

Naar verwachting houdt de hitte nog enkele dagen aan. De komende maand worden weer koelere temperaturen verwacht in de regio.

Minder Indiërs naar de stembus

De hitte lijkt ook invloed te hebben gehad op de eerste stemronde van de landelijke verkiezingen in India, die afgelopen week werd gehouden. De opkomst in de grootste democratie ter wereld was opvallend laag: 4 procentpunt lager in vergelijking met de eerste verkiezingsfase in 2019. Dat gaat om bijna 8 miljoen mensen.

Volgens wetenschappers van de internationale onderzoeksgroep World Weather Attribution (WWA) worden extreme hittegolven op het Zuid-Aziatische subcontinent door klimaatverandering dertig keer meer waarschijnlijk in de toekomst.

Tien maandrecords op rij

2023 was wereldwijd het warmste jaar ooit gemeten en volgens experts is de kans groot dat dat record maar één jaar in de boeken blijft. Sinds juni vorig jaar was elke maand warmer dan ooit gemeten, goed voor intussen tien maandrecords op rij.

De hoge temperaturen worden behalve door klimaatverandering ook veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño. Daarvan is sprake als de oppervlaktetemperatuur van het water in de Stille Oceaan rond de evenaar warmer is dan gemiddeld. In de tropen kan dit leiden tot extreem weer.