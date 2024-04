Maastrichts Petrus-Gilde in Rome beroofd van uniformen

Een rooms-katholiek dragersgilde uit Maastricht is in Rome beroofd van zijn uniformen. De schade loopt volgens de vereniging in de duizenden euro's.

Een dragersgilde is een katholieke vereniging die een bepaald heiligenbeeld, reliek of ander religieus voorwerp draagt en begeleidt tijdens een processie. Het gilde uit Maastricht is gewijd aan beeld van de apostel Petrus. De leden dragen tijdens de kerkelijke optochten rood-zwarte uniformen.

'Teleurstelling eerste klas'

Het gilde van de Heilige Petrus was afgelopen donderdag naar Rome afgereisd om het twintigjarig bestaan te vieren. "Ter gelegenheid van het jubileum wilden we naar het graf van Petrus", vertelt voorzitter Jos van Rooij aan L1 Nieuws. "Een soort pelgrimage."

De uniformen lagen opgeslagen in een busje waarmee de leden naar Rome waren gekomen. Onbekenden sloegen donderdag een ruit van het voertuig in. Aanvankelijk leek het dat alleen twee jassen, een slaapkussen en wat eten waren gestolen, maar vanochtend bleek de schade groter.

"Toen viel ons op dat alle kleding verdwenen was. We hadden het eerder niet gezien, omdat ze in donkere zakken zaten", zegt de voorzitter. Het gaat om 24 uniformen. "Die waren, toen we ze kochten, 650 euro per pak. Nu zal dat misschien nog iets meer zijn."

Herpakken

Het bezoek aan het graf van Petrus moesten de leden dus in eigen kleren doen. Het gilde is van plan om morgen aangifte te doen. Dat kon niet eerder: het politiebureau was de afgelopen dagen dicht vanwege een nationale feestdag.

Volgens Van Rooij bleef het niet bij de diefstal uit het busje. "In de metro zijn vier mensen van ons gilde ook bestolen. Geld en hun paspoorten zijn meegenomen. Bij mijn vrouw wilden ze de sieraden stelen", zegt hij. "Het is echt diep triest."

Het gilde weet nog niet hoe het nu verder moet na de diefstal van de kleding. Zo zijn er binnenkort twee processies in Maastricht. "We moeten ons gaan herpakken. En dan gaan we kijken hoe we dit gaan overleven en hoe we hier sterker uit kunnen komen. We zijn wel van plan om alle processies te gaan lopen."