Manchester United wint eenvoudig van Brighton en klimt weer naar CL-plek

Greenwood maakt het eerste doelpunt tegen Brighton - Pro Shots

Manchester United is nog volop in de race voor een Champions League-ticket. De ploeg staat na de 3-0 overwinning op Brighton & Hove Albion op de vijfde plek in de Premier League. Brighton, met Davy Pröpper in de basis, kwam al snel onder druk te staan in eigen stadion. Een doelpunt van Manchester United kon dan ook niet blijven. Het was Mason Greenwood die na ruim een kwartier voetballen de score opende. De 18-jarige middenvelder zette met een aantal schijnbewegingen de Brighton-verdediging op het verkeerde been en rondde af in de korte hoek. Brighton-keeper Mathew Ryan zag nog binnen het halfuur ook het tweede doelpunt in zijn doel verdwijnen. Het schot van Bruno Fernandes werd onderweg aangeraakt, waardoor Ryan kansloos was.

Bruno Fernandes (Manchester United) viert zijn treffer - AFP

Coach Graham Potter greep in de rust in bij de thuisploeg. Hij haalde twee middenvelders, onder wie Pröpper, naar de kant en stuurde twee aanvallers het veld in. Het aanvallend ingestelde Brighton gaf daardoor achterin veel ruimte weg. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt door de snelle Greenwood. De Engelsman wist zijn ploeggenoot Fernandes te vinden, die helemaal vrij stond en zijn tweede van de avond kon maken. Door de overwinning neemt Manchester United de vijfde plek weer over van Wolverhampton Wanderers. Die plek geeft aan het einde van het seizoen recht op een Champions League-ticket.

De stand bovenin de Premier League - NOS