Arsenal houdt hoop op titel springlevend met zege in Londense burenruzie

Dat gejuich werd nog harder toen Saka daarna meteen voor de 0-2 tekende. Een prachtige crosspass van Kai Havertz werd uitstekend aangenomen door de buitenspeler. Met een kapbeweging ontdeed Saka zich van Ben Davies, waar hij raak schoot in de verre hoek.

Nog voor rust leek het duel beslist toen Havertz helemaal werd vrijgelaten bij een hoekschop. Zijn kopbal betekende de 0-3. Het was het achtste doelpunt in de laatste elf wedstrijden voor de Duitser. In die wedstrijden gaf hij ook nog eens vijf assists.