RKC geeft tot twee keer toe voorsprong uit handen tegen worstelend Utrecht

In de 61ste minuut zorgde Can Bozdogan, die vorige week voor de winnende goal tegen Go Ahead Eagles zorgde, voor de gelijkmaker.

Maar de euforie was net zo snel verdwenen als de zon, die zich even liet zien in Waalwijk.

Richonell Margaret, die net een minuut geleden was ingevallen, speelde de bal door de benen bij doelman Vasilis Barkas: 2-1. Een gouden wissel dus van RKC-trainer Henk Fraser.